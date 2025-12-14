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Δεν δικαίωσε τον Μεντιλίμπαρ και τα… άκουσε με Άρη!

Ποδόσφαιρο
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Η ισοπαλία που δεν είναι και… καταστροφή για τον Ολυμπιακό, οι παίκτες που προβλημάτισαν, η εικόνα των Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ελ Κααμπί και η μάχη του τίτλου.

 

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Δεν δικαίωσε τον Μεντιλίμπαρ και τα… άκουσε με Άρη!