Δεν δικαίωσε τον Μεντιλίμπαρ και τα… άκουσε με Άρη!

Η ισοπαλία που δεν είναι και… καταστροφή για τον Ολυμπιακό, οι παίκτες που προβλημάτισαν, η εικόνα των Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ελ Κααμπί και η μάχη του τίτλου.

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