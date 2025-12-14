Φεράντο: «Βελτιωθήκαμε μετά το 20λεπτο...»

Ο τεχνικός του Βόλου στάθηκε στο χαμένο πέναλτι του Λάμπρου στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου.

Ο τεχνικός του Βόλου σχολίασε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή στο πρώτο 20λεπτο αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χουάν Φεράντο μετά την ήττα του Βόλου από τον Παναθηναϊκό με 2-1.

«Στα πρώτα 20 λεπτά δεν είχαμε καλή απόδοση, μετά η ομάδα άρχισε να βελτιώνεται αλλά η αλήθεια είναι ότι χάσαμε».

Για το χαμένο πέναλτι: «Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιες φορές γίνονται και τέτοια λάθη οπότε είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτό».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από την αντίδραση των παικτών του: «Είμαι πολύ χαρούμενος για πολλούς παίκτες που πιέζουν, ανεβάζουν την απόδοση τους και συνεχίζουμε»