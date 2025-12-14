Αθανασιάδης: «Πρέπει να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς»

Ο Γιώργος Αθανασιάδης μίλησε στην κάμερα της NOVA για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το γεγονός πως φόρεσε το περιβραχιόνιο: ”Το σέβομαι αυτό, τα παιδιά μου το δώσανε και δεν το περίμενα. Από εκεί και πέρα προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα και δεν δεχθήκαμε γκολ”, ανέφερε αρχικά στη Nova και προσέθεσε ότι, "Το κακό της υπόθεσης είναι ότι δεν σκοράραμε, το καλό ήταν ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό και δεν την πληρώσαμε, όπως την έχουμε πληρώσει σε πολλά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα πήραμε ένα βαθμό πολύτιμο, έχουμε συνέχεια μπροστά μας και πρέπει να μαζέψουμε αρκετούς πόντους”.

Σχολίασε το ότι ο Άρης δεν έχει νίκη σε ντέρμπι: “Μας αφήνει μία πίκρα γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι τα ντέρμπι σου αλλάζουν την ψυχολογία κι αυτό ψάχνουμε. Το θετικό είναι ότι πήραμε έναν βαθμό, όλα τα παιδιά ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, με μεγάλο ρόστερ, το ξέρετε, ακόμη και οι αλλαγές που έκανε, μας πιέζανε. Το επόμενο είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν τα Χριστούγεννα, με τον Αστέρα, θα πρέπει να δουλέψουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι”.

Αναφερόμενος στις πολλές απουσίες που έχει ο Άρης, είπε: “Το να πούμε μία δικαιολογία, ότι είμαστε σαν “νοσοκομείο” (σ.σ.: λόγω των απουσιών με τους τραυματίες) και να το ρίξουμε εκεί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι είμαστε μία καινούρια ομάδα, καμία σχέση με πέρσι. Και αυτό είναι δύσκολο, υπάρχουν άλλες ομάδες που κρατάνε έναν κορμό, παίρνουν λίγους παίκτες. Τώρα δένουμε σιγά-σιγά, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, πώς παίζουμε και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο”.

Αναφερόμενος στο ότι μπορεί να έρθουν νέοι παίκτες με μετεγγραφή, είπε: “Θεωρώ ότι δεν θα έρθουνε 10 θα έρθουνε 3-4 παίκτες σε κάποιες θέσεις που χρειαζόμαστε: Αλλάξαμε προπονητή, αλλάξαμε σύστημα, αλλάξαμε τρόπο προπόνησης. Άλλη προπόνηση πριν, άλλη προπόνηση τώρα. Προσπαθούμε να βρούμε το στυλ που μας ταιριάζει, δεν είναι εύκολο”.

Για την εικόνα στο “Κλεάνθης Βικελίδης” είπε: “Η αιτία που το γήπεδο είναι μισογεμάτο είμαστε εμείς. Δεν είναι κανένας άλλος, να μην κρυβόμαστε. Αλλά με αυτή την εικόνα που δείξαμε και σήμερα αλλά και απέναντι στον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι εμείς θα φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, μέσα από εμφανίσεις και καλά παιχνίδια”.

Στο τέλος, αναφερόμενος στη νέα απουσία που υπάρχει για το επόμενο παιχνίδι με την αποβολή του Φαντιγκά και το αν γίνεται δύσκολη η ζωή του Άρη, είπε: “Δεν θεωρώ ότι κάνει δύσκολη γιατί και ο Φρίντεκ είναι πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Σίγουρα ο Φαντιγκά είναι σε πολύ καλή κατάσταση το παιδί και φαίνεται. Το σημαντικό για μένα είναι ότι μέσα στα αποδυτήρια καταλαβαίνουμε τι γίνεται, καταλαβαίνουμε τι θέλουμε και το πάμε με ταπείνωση και χαμηλά το κεφάλι για να το γυρίσουμε υπέρ μας. Και να γεμίσουμε και το γήπεδο”.