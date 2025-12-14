Κριτική Παναθηναϊκού: Έστρωσε τον... δρόμο ο Ντέσερς, «κέρβερος» Λαφόν

To SDNA «ακτινογραφεί» τα πεπραγμένα των «πρασίνων» στη νίκη 2-1 κόντρα στον Βόλο στη Λεωφόρο.

Λαφόν: Αυτός και ο Ντέσερς ήταν οι πολυτιμότεροι για τον Παναθηναϊκό. Σταθερός, ηγετικός για να υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του στις αψιμαχίες και φυσικά καταλυτικός, καθώς στο 49' απέκρουσε το πέναλτι του Λάμπρου. Στο πρώτο ημίχρονο ένιωσε ενοχλήσεις και τρόμαξε τους «πράσινους», αλλά συνέχισε δίχως προβλήματα.

Κώτσιρας: Έκανε το πέναλτι στον Λάμπρου στο 49', καθώς τον πάτησε στα όρια της περιοχής, όμως ο Λαφόν έσωσε την υστεροφημία του. Φυσιολογικά επηρεάστηκε και έγινε αλλαγή στο 76' με τον Γέντβαϊ.

Τουμπά & Πάλμερ-Μπράουν: Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού προσπάθησε να περιορίσει τις ενέργειες των επιθετικών του Βόλου, όπως στο 45+3' με τον Μακνί που έφερε την ένταση με τον Λαφόν, αλλά και τον Μύγα, δίχως να κάνουν το τέλειο παιχνίδι.

Καλάμπρια: Είναι μόνιμη σταθερά στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ακόμα και ως αριστερός μπακ κατ' ανάγκη. Η εμπειρία του ξεχωρίζει, όπως και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά, παίζοντας ξανά 90 λεπτά.

Σιώπης: Για άλλο ένα παιχνίδι είχε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, όμως «λύγισε» στις καθυστερήσεις από την καταπόνηση. Στο γκολ του Βόλου δεν πήγε πάνω στην μπάλα και ο Χουάνπι σούταρε, αιφνιδιάζοντας τον Λαφόν.

Τσιριβέγια: Η δική του πίεση και πάσα έφερε την κατοχή στον Ντέσερς που έκανε την κίνηση για το 1-0. Μεστός και «αθόρυβος» ξανά.

Ζαρουρί & Τετέ: Πάνω-κάτω κυμάνθηκαν στα ίδια στάνταρ. Θα μπορούσαν να είναι πιο επιθετικοί, ειδικά όσο το ματς ήταν ανοιχτό και με διαφορά ενός γκολ. Λογικό να βγήκε κάποια κούραση από το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Πλζεν. Ο Τετέ αποχώρησε στο 76'.

Μπακασέτας: Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πήρε την ευθύνη και ευστόχησε, ξανά, σε πέναλτι, παραμένοντας σε επαφή με τα δίχτυα. Είχε την ευκαιρία να συνδυαστεί με τον Ντέσερς, όμως στη συνέχεια «χάθηκε» και εκείνος. Στο γκολ του Βόλου άνοιξε, κακώς, τα πόδια.

Ντέσερς: Αναμφίβολα ο MVP του Παναθηναϊκού με το «μαγικό» πρώτο ημίχρονο, όπου σκόραρε στο 5', κέρδισε πέναλτι στο 20' και θα μπορούσε να πετύχει ακόμα ένα γκολ. Υπενθύμισε πόσο έλειψε στο «τριφύλλι», στη συνέχεια έπεσε η απόδοσή του και βγήκε στο 70'.

Πάντοβιτς: Μπήκε στο 70' αντί του Ντέσερς δίχως να κάνει αισθητή την παρουσία του ή να τον νιώσουν οι αμυντικοί του Βόλου.

Τζούρισιτς: Πέρασε ως αλλαγή στο 76' αντί του Τετέ και έψαξε το γκολ στο 80'. Δεν μπορεί να κριθεί περαιτέρω.

Γέντβαϊ: Αντικατέστησε τον Κώτσιρα το 76' και έπαιξε, ξανά, ως δεξιός μπακ δίχως να δεχθεί ιδιαίτερη πίεση.

Νίκας: Απλή συμμετοχή για τον νεαρό μέσο που στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων αντικατέστησε τον τραυματία Σιώπη.