Μπέος: «Σκάνδαλο στην Λεωφόρο - Ντροπή στον Φωτιά»

Πυρά προς τον Βασίλη Φωτιά εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Μπέος μέσω ανάρτησης του στα Social Media για τον αγώνα Παναθηναϊκός - Βόλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Βόλου, είχε έντονη δυσαρέσκεια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα φρόντισε να το κάνει γνωστό την ώρα που οι δύο ομάδες πήγαιναν στα αποδυτήρια.

Ο Αχιλλέας Μπέος, μέσω ανάρτησης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ανέφερε πως σε χτύπημα εκτός φάσης , ο Βασίλης Φωτιάς έδωσε ανάποδο σφύριγμα.

«Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά».