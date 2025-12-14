Γένσεν: «Οι χαμένες ευκαιρίες καθόρισαν το 0-0»

Ο Φρέντρικ Γένσεν μίλησε για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό

Όλα όσα ανέφερε ο Φινλανδός στην κάμερα της NOVA.

Αναλυτικά:

“Οπως εξελίχθηκε το ματς, θα μπορούσε να πάει στην μια ή στην άλλη πλευρά. Οι χαμένες ευκαιρίες καθόρισαν το 0-0. Δυστυχώς, εμείς μείναμε με τον έναν βαθμό. Η δική μας κόκκινη ήρθε γρήγορα με αυτήν του Ολυμπιακού. Οπως εξελίχθηκε το ματς και οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες. Η δική μου κεφαλιά πέρασε πολύ κοντά. Δυστυχώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο”.

Για το ότι ο Άρης δεν κέρδισε σε ντέρμπι ως τώρα: “Σε κάθε ματς ο στόχος μας είναι η νίκη. Σε κάθε παιχνίδι ο βασικός στόχος, όχι μόνο στα ντέρμπι, είναι οι τρεις βαθμοί. Δουλεύουμε ώστε να βγούμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε”.