Χιμένεθ: «Όλα γίνονται για να έχουμε μια ενδεκάδα ανταγωνιστική και ισορροπημένη»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη τύπου, μετά το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό

Όλα όσα ανέφερε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το παιχνίδι, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των προπονητών.

Αναλυτικά:

"Πάιξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει το χαρακτηριστικό πως όποτε κάνει αλλαγές βελτιώνεται στο ματς. Εμείς είχαμε προβλήματα, είχαμε όμως ευκαιρίες, κυρίως όταν παίζαμε με πλεονέκτημα. Εκεί κυριαρχήσαμε, ο Ολυμπιακός δεν έβγαινε από την περιοχή του, όλα όμως μέχρι την αποβολή του Φαντικά. Από κει και πέρα ο Ολυμπιακός έδειξε την ποιότητα του και έκανε ευκαιρίες. Παίξαμε καλά, για ένα δεκάλεπτο ήμασταν καλύτεροι, όταν όμως αρχίσαμε να κουραζόμαστε υποχωρήσαμε και φάνηκε η υπεροχή των φιλοξενούμενων στην περιοχή μας. Σήμερα παίξαμε με 4 αμυντικούς, από τους 4, οι 3 προπονήθηκαν μια μέρα, ο Φρίντεκ είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, γιατί παίζει τραυματίας και ο πατέρας του είναι στο νοσοκομείο. "

Για την εικόνα του Άρη στην έδρα του στα ντέρμπι και την διαφορά στα φαινομενικά εύκολα παιχνίδια:

"Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό συμβαίνει σρ όλα τα πρωταθλήματα, έχω δουλέψει με πολλούς ψυχολόγους και αυτό που περιγράφεται δεν μπορεί να εξηγηθεί. Το να λέμε την γνώμη μας είναι δωρεάν, εμένα μου έτυχε και ως παίκτη, στο Μπερναμπέου ήμουν 100% συγκεντρωμένος, αλλά το τι συμβαίνει και γιατί χαλαρώνουμε με αντιπάλους που δεν είναι δυνατοί, είναι άγωνστο. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση."

Για το παιχνίδι με τον Αστέρα:

"Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Δεν γνωρίζω κανέναν που να ξέρει τι θα γίνει στα παιχνίδια, αν το γνωρίζαμε θα παίζαμε ...ΠΡΟΠΟ και θα κερδίζαμε. Πέρα από την πλάκα όμως είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα αρχή. Εάν τον Γενάρη γίνουν οι κινήσεις που θέλουμε και επανέλθυον οι τραυματίες θαυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια και θα γίνουμε καλύτεροι. "

Για τις αλλαγές στο ματς:

"Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές που παίζουν στην ενδεκάδα παίζουν πλέον στα όρια. Βάζω τον Μορουτσάν επιθετικό, ενώ δεν είναι στη θέση του. Δεν είναι επίσης λογικό ο Γένσεν να αλλάζει τόσες θέσεις. Ούτε ο Φαντικά να μην παίζει αριστερό εξτρέμ. Γι'αυτό θεωρώ πως όσον αφορά τις θέσεις οι αλλαγές που γίνονται δεν είναι γενικά φυσιολογικές. Όλα γίνονται για να έχουμε μια ενδεκάδα ανταγωνιστική και ισορροπημένη. "

Για ενδεχόμενες μεταγραφές:

"Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, είναι άλλοι αρμόδιοι, είναι στο χέρι της διοίκησης. Εγώ έχω ήδη κάνει τις προτάσεις μου για αυτό που θεωρώ πως χρειάζεται η ομάδα. Αυτό εξαρτάται και από τους παίκτες αν θέλουν να έρθουν και τα χρήματα που προσφέρει η ομάδα. Δεν είναι εύκολες οι μεταγραφές τον Γενάρη. Ίσως είναι παίκτες που δεν έχουν ρυθμό ή προέρχονται από τραυματισμό ή γενικά κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο, όμως έχουμε την υποχρέωση να ψάξουμε. "