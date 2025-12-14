MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέα ένταση στη Λεωφόρο, «αρπάχτηκαν» και οι Ντέσερς-Κόμπα! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ένα πάτημα του Μαρτίνες πάνω στον Ζαρουρί στο 60' «πυροδότησε» νέα ένταση, με το 2-1 να παραμένει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βολο!

Θυμηθείτε την ένταση μεταξύ Μακνί και Πάλμερ-Μπράουν, αλλά και τον Λαφόν-Μύγα

Νέα ένταση στη Λεωφόρο, «αρπάχτηκαν» και οι Ντέσερς-Κόμπα! (vid)