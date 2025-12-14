Πρώτα ο Σιδηρόπουλος, τώρα ο Τσακαλίδης: Δεύτερη φορά που ο διαιτητής δεν αλλάζει απόφαση μετά το VAR!

Ο Τσακαλίδης κλήθηκε από το VAR για να δει τη φάση με το μαρκάρισμα του Ντεσπόντοφ εντός περιοχής, εμμένοντας στην αρχή του απόφαση, όπως ο Σιδηρόπουλος στη Λιβαδειά με την κόκκινη του Μεϊτέ πριν από δύο εβδομάδες.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Ατρόμητο με 2-0 στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που σαφώς ήταν κατώτερος των περιστάσεων.

Ωστόσο, υπάρχει μία φάση την οποία σχολίασε ακόμη και ο Μπιάνκο στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, και αυτή δεν είναι άλλη από το μαρκάρισμα στον Ντεσπόντοφ εντός περιοχής, στο πρώτο μέρος.

Ο Τζήλος φώναξε στο VAR τον Τσακαλίδη, με τον Χαλκιδικιώτη διαιτητή να εμμένει στην αρχή του απόφαση, η οποία ήταν «θέατρου» του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού και κίτρινη κάρτα, παρά το γεγονός πως υπήρξε επαφή με τον αμυντικό.

Μάλιστα, αυτό είναι κάτι που έγινε και πριν από δύο εβδομάδες, στο εκτός έδρας ματς του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά, όταν ο Φωτιάς φώναξε τον Σιδηρόπουλο να επανεξετάσει την κόκκινη που έδωσε στον Μεϊτέ, με τον ρέφερι από τα Δωδεκάνησα να μην αλλάζει απόφαση.