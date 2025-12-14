Κριτική παικτών Άρη: Παίρνει ψυχολογία ο Αθανασιάδης - Άρεσε και ο Γένσεν

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά την λήξη του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό

Αθανασιάδης 8: Κέρβερος κάτω από τα δοκάρια του Άρη. Δείχνει να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, μετά το ματς του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ

Τεχέρο 7: Μέτριος σε γενικές γραμμές. Χρειάζεται ψυχολογία για να ξαναβρει τον καλό εαυτό του

Φαντικά 5: Μέχρι την κόκκινη κάρτα ήταν άριστος. Η κόκκινη που δέχεται όμως έκοψε τον ρυθμό του Άρη και τον γύρισε μέτρα πίσω.

Άλβαρο 8: Σταθερά αλάνθαστος και θετικός για τον Αρη. Είναι ένα από τα κέρδη της σεζόν για τους κιτρινόμαυρους

Ρόουζ 8: Άριστος και ηγετικός στα στόπερ, βγήκε μπροστά με την απουσία των υπόλοιπων συμπαικτών του.

Γαλανόπουλος 7: Μέχρι το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά θετικός. Στο β μέρος αντικαταστάθηκε και λόγω κάρτας

Ράσιτς 7: Από τους κορυφαίους του Άρη στο ματς. Ανεβασμένος, όμως χρειάζεται ρυθμό.

Γένσεν 7: Από τους κορυφαίους στο β μέρος. Χρειάστηκε να υπηρετήσει πολλούς ρόλους και ήταν κάτι παραπάνω από επαρκής.

Πέρεθ 7: Κορυφαίος στο πρώτο ημίχρονο, έψαξε το γκολ όταν ο Ολυμπιακός έμεινε με 10, όμως κουράστηκε και αντικαταστάθηκε

Ντούντου 5: Το μόνο που προσέφερε ήταν κάποιες βοήθειες ανασταλτικά. Επιθετικά δεν βοήθησε σχεδόν καθόλου.

Μορόν 7: Πάλεψε, είχε τις στιγμές του, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι.

Αναπληρωματικοί:

Μορουτσάν: Το απόλυτο μηδέν στο όσο αγωνίστηκε. Πέρασε και δεν ακούμπησε τη μπάλα

Φρίντεκ: Κάποια λαθάκια του λίγο έλειψαν να στοιχίσουν, όμως σε γενικές γραμμές έδειξε πως χρειάζεται λεπτά συμμετοχής για να βοηθήσει

Μόντσου: Φάνηκε να βοηθάει με την είσοδο του. Ο Άρης όμως πρέπει να βρει τρόπο να τον απελευθερώσει, ώστε να βοηθάει πιο πολύ επιθετικά.