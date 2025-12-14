Χατ-τρικ του απίθανου Παυλίδη! (vids)

Non-stop ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος με τρία προσωπικά τέρματα ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Μπενφίκα στο 0-4 στην έδρα της Μορεϊρένσε!

Μόνο στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 13 γκολ είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος εσχάτως σκοράρει ακατάπαυστα.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν σε μαγική βραδιά στην έδρα της Μορεϊρένσε, αφού με εντυπωσιακό χατ-τρικ ήταν μία ομάδα μόνος του στο 0-4 της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Παυλίδης σκόραρε τα τρία πρώτα τέρματα για τους αετούς (36', 57', 70') και χάρισε την σημαντική νίκη για την Μπενφίκα, που παραμένει πάντως στην τρίτη θέση και στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

🚨🇵🇹 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS OPENS THE SCORING FOR BENFICA!



Moreirense 0-1 Benfica. pic.twitter.com/ZY5x6jQGWf — canto das Transferências (@cant_ferencias) December 14, 2025