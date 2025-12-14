Ντεσπόντοφ: «Δεν ήμασταν ο ΠΑΟΚ - Πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε μετά την ήττα από τον Ατρόμητο και τόνισε πως δεν ήταν ο ΠΑΟΚ απόψε, καταλήγοντας πως πρέπει να αντιστρέψουν την κατάσταση.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Για το τι δεν πήγε καλά απόψε:

«Παρόλο που μπήκαμε στο παιχνίδι με το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε την κατάλληλη πνευματική ενέργεια, ούτως ώστε να μπούμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση στις φάσεις και να έχουμε καλύτερες επιλογές. Καταφέραμε να φτιάξουμε κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν καταφέραμε να τις αξιοποιήσουμε, ενώ είχαμε και κάποιες στημένες μπάλες και δεν δούλεψε κανένα πλάνο που είχαμε. Δυστυχώς δεν ήμασταν ο ΠΑΟΚ σήμερα».

Για το αν υπήρχε ανατροπή του μέσα στη μεγάλη περιοχή:

«Δεν ξέρω αν δεν το είδαν στο VAR, αλλά δεν έχω ιδέα τι έγινε. Καλύτερα να ρωτήσετε τους διαιτητές και όχι εμένα. Πάντως δεν ήταν αυτή η αιτία που χάσαμε σήμερα. Γνωρίζουμε πως αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν πρωταθλητή και είμαστε υποχρεωμένοι να τα κερδίζουμε αυτά. Δεν πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση από το επόμενο ματς και αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό στην κατάμεστη Τούμπα και να πάρουμε τη νίκη και να επιστρέψουμε στις επιτυχίες».