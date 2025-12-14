Λουτσέσκου: «Είμαστε σε κακή περίοδο - Πρέπει να βρούμε τη... φλόγα να αντιδράσουμε»

Την ευθύνη για τις αλλαγές που δεν βοήθησαν ανέλαβε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μία κακή περίοδο, όπως τόνισε, για τον ΠΑΟΚ

«Πρέπει να βρούμε τη... φλόγα να αντιδράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος υπογράμμισε πως οι αλλαγές φέρουν αποκλειστικά τη δική του ευθύνη.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το τι δεν πήγε καλά από όλα όσα δεν πήγαν καλά και ήρθε η ήττα: «Δεν θέλω να επικαλεστώ τους τραυματισμούς και τις απουσίες αλλά υπήρχαν προβλήματα για εμάς και μας επηρέασαν. Το δεύτερο που μπορώ να πω για αυτόν τον αγώνα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε τέτοιο γκολ, με τον αντίπαλο να σκοράρει χωρίς να πηδήξει με τους δικούς μας παίκτες κοντά και μέσα στην περιοχή.

Σε αυτές τις αναμετρήσεις που δέχεσαι γκολ πρώτος πάντα είναι πιο δύσκολο και πρέπει να βρεις τρόπο να αντιδράσεις. Τρίτον δεν είχαμε την απαιτούμενη πνευματική ενέργεια και το πνεύμα της θυσίας για να γίνουμε πιο απειλητικοί, μας έλειψε ήδη φρεσκάδα και 2-3 καλές επιλογές για να δημιουργήσουμε φάσεις. Επίσης είναι και η δική μου ευθύνη γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές αντί να είμαστε καλύτεροι, φάνηκε να είμαστε πιο μπερδεμένοι.

Είμαστε σε μια κακή περίοδο που δεν μας πάει τίποτα καλά και φαίνεται όλα να είναι εναντίον μας. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιδράσουμε και να δείξουμε κάτι καλύτερο στο γήπεδο. Μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες μέχρι το επόμενο ματς θα βρούμε την φλόγα για να αντιδράσουμε».