Η ουραγός Μάιντς έγινε η πρώτη ομάδα που μένει όρθια στο Μόναχο, κόβοντας βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου (2-2).

Το ποδόσφαιρο είναι τόσο περίεργο άθλημα. Η Μπάγερν Μονάχου ισοπεδώνει τους πάντες φέτος σε Γερμανία και Ευρώπη κι όμως την πάτησε στο θεωρητικά πιο ακίνδυνο παιχνίδι!

Οι Βαυαροί έδωσαν δικαιώματα απέναντι στην ουραγό Μάιντς και το πλήρωσαν (2-2), σώζοντας μάλιστα τον βαθμό της ισοπαλίας λίγο πριν το τέλος.

Ένα ακόμα γκολ του Καρλ (29') έδωσε προβάδισμα στην Μπάγερν Μονάχου λίγο πριν το ημίωρο, όμως η πεισματάρα Μάιντς είχε απόλυτη ευστοχία.

Ισοφάρισε με τον νεαρό Πολωνό Ποτούλσκι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου και πήρε προβάδισμα με τον Λι Τζάε-Σουνγκ (67') στα μέσα της επανάληψης.

Η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με εύστοχο πέναλτι του Χάρι Κέιν στο 87ο λεπτό.

Λίγο νωρίτερα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχασε την δική της ευκαιρία να βρεθεί μόνη στην δεύτερη θέση.

Παρότι προηγήθηκε με τον Μπενσεμπαϊνί (31'), η αποβολή του Μπέλιγχαμ άλλαξε εντελώς το τοπίο (53'). Η Φράιμπουργκ βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Χόλερ (75'), με τους Βεστφαλούς να κρατάνε ως το τέλος το 1-1, που τους φέρνει στους 29 βαθμούς μαζί με την Λειψία.