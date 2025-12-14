Χρυσόπουλος: «Πανηγυρίζω σήμερα το γκολ αλλά από αύριο δουλειά»

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος μίλησε για την αφιέρωση στο γκολ που πέτυχε.

Ο νεαρός άσος αποκάλυψε ότι όποτε σκοράρει αφιερώνει το γκολ στη μνήμη του πατέρα του που δεν είναι στη ζωή.

Οι δηλώσεις του Χρυσόπουλου στην κάμερα της Cosmote.

«Γενικά φαίνεται ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα γίνεται καλύτερη. Υπάρχει χημεία. Είναι σημαντική αυτή η νίκη, σε μία δύσκολη έδρα και με πολλά γκολ. Είναι κι αυτό σημαντικό. Η κούραση είναι στο μυαλό μας. Υπάρχουν ματς και ταξίδια πολλά σίγουρα, όμως όλοι είμαστε έτοιμοι».

Για το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ και το γκολ του; «Δόξα τω Θεώ! Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό στην ΑΕΚ. Προσπαθώ και θέλω να συνεχίσω έτσι. Πανηγυρίζω σήμερα το γκολ, αλλά από αύριο δουλειά».

Για την αφιέρωση στο τέρμα που πέτυχε; «Το κάνω πάντα όποτε σκοράρω. Είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου. Τον έχω χάσει πολλά χρόνια και πάντα του αφιερώνω»