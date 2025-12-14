Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ήταν κακός και οι αλλαγές τον... αποτελείωσαν

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ κόντρα στον Ατρόμητο, όμως δεν βρήκε λύση για νέα ανατροπή, με τις αλλαγές να τον... αποτελειώνουν.

Παβλένκα: Θα μπορούσε να είχε επιχειρήσει την έξοδο στο 1-0 του Ατρομήτου. Ντεφορμέ με συνεχόμενες λάθος ενέργειες. Κερασάκι στην κάκιστη εμφάνισή του το πέναλτι στις καθυστερήσεις με την αργοπορημένη έξοδό του.

Κένι: Ξανά ο καλύτερος της αμυντικής γραμμής. Αμυντικά σταθερός, ενώ πατούσε ασταμάτητα περιοχή.

Κεντζιόρα: Ώρες ώρες σου βγάζει μία ανασφάλεια αμυντικά κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει.

Βολιάκο: Φαίνεται πως ο Ιταλός βελτιώνεται σταδιακά, όντας σταθερός και αρκετά καλός στις προωθητικές του πάσες.

Τέιλορ: Σαφώς βελτιωμένη η αριστερή πλευρά με τον Σκωτσέζο, ο οποίος επιχείρησε και σέντρες, οι περισσότερες όμως ανεπιτυχείς.

Μπιάνκο: Ο αδύναμος «κρίκος», με τον ΠΑΟΚ πολλές φορές να παίζει με ένα χαφ και τον Μπιάνκο να... αγνοείται.

Μεϊτέ: Είχε όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ, κάτι που αυτόματα οδηγούσε σε λάθη, καθώς τον μάρκαραν δύο και τρεις παίκτες του Ατρομήτου.

Τάισον: Άφαντος μεσοεπιθετικά, χωρίς σουτ και χωρίς κάποια πάσα που θα «ξεκλείδωνε» την άμυνα. Έλειψε αυτή η... σπίθα.

Κωνσταντέλιας: Ο πιο επιδραστικός μεσοεπιθετικά στην επιστροφή του στην ενδεκάδα. Ό,τι καλό ξεκινούσε από τα πόδια του ενώ έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει από κοντά.

Ντεσπόντοφ: Καλά στοιχεία -κυρίως δημιουργικά- από τον Βούλγαρο, που συνδυάστηκε αποτελεσματικά με τον Κένι.

Τσάλοβ: Φέρει τεράστια ευθύνη στο 1-0, καθώς δεν μαρκάρει καν τον Σταυρόπουλο που σκοράρει με κεφαλιά χωρίς να πηδήξει. Μοναδική καλή ενέργεια η σέντρα στην ευκαιρία του Κωνσταντέλια.

Οι αλλαγές:

Μύθου-Ιβανούσετς-Καμαρά-Οζντόεφ-Μπάμπα: Δεν βοήθησαν ούτε στο ελάχιστο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπεσε αισθητά μετά τις αλλαγές, με τον Μπάμπα να συνεχίζει να είναι κάκιστος και να «φωνάζει» πως πρέπει να ξεκουραστεί.

