Η στατιστική εξηγεί τι έκανε η ΑΕΚ στο Αγρίνιο: 0-10 οι τελικές στην εστία!

Σε εκτός έδρας ματς η ΑΕΚ ήταν τόσο επιβλητική όσο δείχνει η στατιστική του αγώνα: Δεν δέχθηκε τελική στην εστία και αντίστοιχα έκανε 10, αξιοποιώντας τις μισές για το 0-5!

Από εκει που ήθελε 30 τελικές για να σκοράρει μία φορά κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, η ΑΕΚ έγινε τρομερά εύστοχη στο Αγρίνιο και συνέτριψε τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, η Ένωση τελείωσε το ματς με 13 τελικές συνολικά, με τις 10 από αυτές να είναι στον στόχο και σκόραρε πέντε φορές, ενώ οι γηπεδούχοι δεν είχαν ούτε μία ευκαιρία στον στόχο.

Μάλιστα, όλα αυτά αν αναλογιστεί κανείς πως και το ματς δεν ήταν το... απόλυτο μονότερμα, καθώς η κατοχή ήταν μόλις στο 60% υπέρ του Δικέφαλου, ενώ τα κόρνερ ήταν 3-2 για την ΑΕΚ.

Δείτε εδω: