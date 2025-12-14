Νίκολιτς: «Μπράβο στον Λιούμπισιτς και τον Χρυσόπουλο...»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ είχε μόνο καλά λόγια για τους δύο ποδοσφαιριστές.

Ο Λιούμπισιτς πέτυχε δύο γκολ και είχε συμμετοχή σε άλλα δύο, ο Χρυσόπουλος μπήκε αλλαγή και σκόραρε και οι δύο, κυρίως ο πρώτος, άκουσαν πολύ καλά λόγια από τον Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις που ο τελευταίος έκανε μετά την ευρεία νίκη επί του Παναιτωλικού.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ

«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δίκαιη νίκη με μεγάλη διαφορά. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εμφάνιση. Μεγάλο μπράβο και στον Λιούμπισιτς και στον Χρυσόπουλο για τα γκολ που πέτυχαν. Ο Λιούμπισιτς το είχα πει και στον ίδιο, άξιζε αυτά τα λεπτά, τα είχε πάρει και στην προηγούμενη αναμέτρηση και στη νέα του θέση ήταν εξαιρετικός. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Επιστρέφουμε και η προσοχή μας είναι στην επόμενη αναμέτρηση».