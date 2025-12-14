Από νίκη σε νίκη, με μπαλάρα, σκορ και… σηκώνοντας τον ενθουσιασμό στα ύψη, η ΑΕΚ διέλυσε τον Παναιτωλικό με 0-5 και φωνάζει πολύ δυνατά ότι είναι εδώ για τη μάχη του τίτλου!

«Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» λέει η γνωστή ελληνική παροιμία και ισχύει για την περίπτωση του Λιούμπισιτς, ο οποίος απείλησε πρώτος στο 10', έστω και με δόση τύχης, καθώς η σέντρα του για τον Καλοσκάμη σταμάτησε στο δοκάρι του Τσάβες. Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά και με πολλές πλαγιοκοπήσεις «εγκλώβισε» τον Παναιτωλικό που άντεξε έως το 26', καθώς οι τελικές πάσες δεν ήταν σωστές. Στο 26', λοιπόν, ο Τσάβες έκανε λάθος πάσα, ο Λιούμπισιτς έπαιξε γρήγορα για τον Καλοσκάμη, ο τερματοφύλακας των «κιτρινομπλέ» απέκρουσε το πλασέ του και ασταθώς την κεφαλιά του Λιούμπισιτς για να γράψει το 0-1 ο Πινέδα από κοντά! Στο 34' ήλθε και το 0-2 χάρη στο ανέβασμα του Λιούμπισιτς από τα αριστερά και το άψογο τελείωμα του Ζοάο Μάριο μέσα από την περιοχή, ο οποίος ξεκίνησε τη φάση. Πάνω που πήγαιναν όλα... πρίμα για την ΑΕΚ, στο 38' ο Ρέλβας έπεσε στο χορτάρι με ενοχλήσεις στο προσαγωγό. Άντεξε ως την ανάπαυλα, έπειτα τσέκαρε το πόδι του και έπαιξε έως το 68', όταν ο Χρυσόπουλος τον αντικατέστησε, αλλά όχι αναγκαστικά.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έψαξε την αντίδραση στο 41', όμως το σουτ του Μίχαλακ από τα αριστερά πέρασε δίπλα την εστία του Στρακόσα, στην καλύτερη στιγμή του Παναιτωλικού. Ο Τσάβες απέκρουσε το σουτ του Πινέδα στο 44' και το ημίχρονο έκλεισε στο 0-2, προτού ξεσπάσει... καταιγίδα «γκολ» στη συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Λιούμπισιτς, ο οποίος σημείωσε δυο γκολ και μοίρασε δυο ασίστ φωνάζοντας «παρών» στον Μάρκο Νίκολιτς. Αντίθετα, ο Τσάβες ολοκλήρωσε άδοξα το τελευταίο παιχνίδι του στο Αγρίνιο, καθώς λήγει ο δανεισμός του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και υπάρχει απόσταση για νέο «deal». Ο κόσμος αποθέωσε τον 30χρονο κίπερ, δίνοντάς του μια ανθοδέσμη και ανεβάζοντας ένα πανό προς τιμήν του, ελπίζοντας να παραμείνει στον σύλλογο.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Λιούμπισιτς... προειδοποίησε τον Τσάβες που απέκρουσε στο 49', ενώ τα μακρινά σουτ του Κόγιτς δεν ανησύχησαν τον Στρακόσα στο 55' και το 56', ούτε η κεφαλιά του Άλεξιτς στο 59'. Στο 62' η ΑΕΚ «σφράγισε» τη νίκη που την έφερε προσωρινά στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό, χάρη στην πάσα του Καλοσκάμη και το φανταστικό τελείωμα του Λιούμπισιτς, ο οποίος σύγκλινε προς τον άξονα από τα δεξιά και με αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα... συστημένη στη γωνία για το 0-3! Στο 65' ο Αυστροκροάτης μέσος έκανε κίνηση... φορ και μετέτρεψε σε ασίστ την πάσα του Ρότα για το 0-4, πανηγυρίζοντας με την ψυχή του και σκορπίζοντας χαμόγελα στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο. Το... κερασάκι στην τούρτα της Ένωσης μπήκε στο 77', όταν ο Ελίασον εκτέλεσε το φάουλ και στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε ο Χρυσόπουλος που πλάσαρε ιδανικά για το 0-5, αφιερώνοντας το γκολ στην μνήμη του πατέρα του. Στο 80' ο Πενράις αποχώρησε αναγκαστικά λόγω ενοχλήσεων στο πόδι, ενώ στο 87' ο Κοϊτά... όπλισε εκτός περιοχής, αλλά ο Τσάβες και το δοκάρι του στέρησαν ένα έκτο «κιτρινόμαυρο» τέρμα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου / 4-3-3): Τσάβες, Γκαρσία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (89' Μάνος), Μπουχαλάκης (46' Αγαπάκης), Εστεμπάν (72' Μπελεβώνης), Μίχαλακ, Σμυρλής (46' Νικολάου), Ματσάν, Άλεξιτς (72' Αγκίρε).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-2-3-1): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας (68' Χρυσόπουλος), Πενράις (80' Πήλιος), Μαρίν (68' Γκρούγιτς), Πινέδα, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (63' Κοϊτά), Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς (68' Ελίασον).