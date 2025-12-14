Με Καλογερόπουλο και Μπρούνο στην άμυνα ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη - Βασικοί Ελ Κααμπί και Ταρέμι

Γνωστή έγινε η 11άδα του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης».

Με σύστημα 4-4-2 παρατάσσει τον Ολυμπιακό στο ματς με τον Άρη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός είχε να διαχειριστεί τις πολλές απουσίες στην άμυνα, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Πιρόλα, ενώ αριστερά ξεκινά ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια με τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην αμυνα. Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία ξεκινάνε στα χαφ, με τους Ζέλσον και Στρεφέτσα στα πλάγια, ενώ στην επίθεση βρίσκονται οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης, Ζέλσον, Στρεφέτσα – Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

