Νίκησε την Χάβρη και πάτησε πεντάδα η Λιόν

Η Λιόν τα βρήκε σκούρα αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 από την Χάβρη και πήγε στην 5η θέση της βαθμολογίας της Ligue 1.

Βγει τον δρόμο προς τις νίκες ξανά και μπήκε στην ζώνη της Ευρώπης η Λιόν. Το σύνολο του Πάουλο Φονσέκα είχε ζόρικο έργο απέναντι στην Χάβρη, ωστόσο τη λύγισε με 1-0. Με αυτόν τον τρόπο, ανέβηκε στην 5η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι είναι ένα τρίποντο πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Οι «λιονέ» βρήκαν την λύση με το Σουλτς στο 52ο λεπτό που άνοιξε το σκορ και να έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Φονσέκα.

Η Χάβρη έφτασε κοντά στην ισοφάριση αλλά Σαμάτα, δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα είχε και το σουτ του Ζακέ, με το σκορ να μένει υπέρ των γηπεδούχων 1-0 ως το τέλος του αγώνα.

Η 16η αγωνιστική:

Παρασκευή 12/12

Ανζέ-Ναντ 4-1

(17' πεν. Αμπντελί, 60' Σερίφ, 85' Τζιμπιρέν, 90'+4' Ράο-Λιζόα-81' Σεντονζέ)

Σάββατο 13/12

Ρεν-Μπρεστ 3-1

(24' Λεπόλ, 25' Ταμάρι, 87' Μεϊτέ - 13' Μπαλντέ)

Μετς-Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

(42' Ντεμινγκέτ, 80' Τσιταϊσβίλι - 31' Ράμος, 39' Εντζαντού, 63' Ντουέ)

Παρί-Τουλούζ 0-3

(29' Χιντάλγκο, 37' 69' Γκμπόχο)

Κυριακή 14/12

Λιόν-Χάβρη 1-0

(52' Σουλτς)

Οσέρ-Λιλ 18:15

Λανς-Νις

Στρασβούργο-Λοριάν

Μαρσέιγ-Μονακό 21:45

Η επόμενη (17η) αγωνιστική:

Παρασκευή 2/1

Τουλούζ-Λανς 21:45

Σάββατο 3/1

Μονακό-Λιόν 18:00

Νις-Στρασβούργο 20:00

Λιλ-Ρεν 22:05

Κυριακή 4/1

Μαρσέιγ-Ναντ 16:00

Μπρεστ-Οσέρ 18:15

Χάβρη-Ανζέ

Λοριάν-Μετς

Παρί Σεν Ζερμέν-Παρί 21:45