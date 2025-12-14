Μαγικός Τζόλης, καθάρισε για την Μπριζ (vid)

Καθοριστικός και πάλι ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος είναι πλέον πρώτος σκόρερ του βελγικού πρωταθλήματος. Η Μπριζ βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ντέντερ, όμως ο Έλληνας επιθετικός ήταν μία ομάδα μόνος του.
Με δύο προσωπικά γκολ (45'+4', 50') γύρισε το παιχνίδι άμεσα, ενώ δύο γκολ του Βέρμαντ και άλλο ένα του Στάνκοβιτς έφτασαν το σκορ στο τελικό 1-5.
Κάπως έτσι, η Μπριζ βρίσκεται στο -2 από την κορυφή (με παιχνίδι περισσότερο), με τον Τζόλη να έχει πλέον 7 γκολ και 5 ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα.
✌️ | Dubbel feest voor Christos Tzolis! 🇬🇷🔥 #DENCLU— DAZN België (@DAZN_BENL) December 14, 2025
Kijk om 22u30 naar de hoogtepunten van de #JPL in de DAZN-app! 📲 pic.twitter.com/75YiiqYs5d