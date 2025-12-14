Η σέντρα του Λιούμπισιτς στο δοκάρι του Τσάβες (vid)

Στο 10’ ο Λιούμπισιτς έκανε τη σέντρα από δεξιά, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και τον Καλοσκάμη πού προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά και σταμάτησε στο δεξί δοκάρι.

Το δοκάρι της ΑΕΚ