«Διπλό» και στο Ηράκλειο για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού πανηγύρισε την 10η νίκη της σε 11 αναμετρήσεις, περνώντας νικηφόρα με 0-2 από την έδρα του ΟΦΗ. Αύξησαν την διαφορά από τον 2ο ΠΑΟΚ στους 5 βαθμούς οι «πράσινοι».

Το «Τριφύλλι» φιλοξενήθηκε από τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος και κατάφερε να πάρει ένα ακόμα τρίποντο μέσα στην σεζόν, το 10ο σε 11 αναμετρήσεις, παρά τις 8 σημαντικές απουσίες.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο ξεκίνημα του αγώνα και προηγήθηκαν στο 20’, με τον Κρητικό, μετά από συνεργασία με τους Καραγκούνη και Φώτη. Στο 40’ μάλιστα ο Νταμπίζας είχε μια μεγάλη ευκαιρία για το 0-2, όμως νικήθηκε από τον Ξυφανταράκη.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός διατήρησε την ανωτερότητά του, είχε αρκετές ευκαιρίες και στο 68’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, με αυτογκόλ του Μαριετάκη έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Καραγκούνη.

ΟΦΗ: Ξυφανταράκης, Χαλκιαδάκης, Χριστουλάκης, Ξενούλης, Κοτζαμιχάλης, Μαριετάκης, Θωμάς, Τσαλπατούρας, Μάρα, Ματθαιάκης, Στάβρε.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Γεχός, Αθανασάκης, Παπακώστας (62' Βασιλόπουλος), Κρητικός, Πετούσης, Φώτης, Καραγκούνης (69' Κόκκινος), Δελήμπεης (8' Νταμπίζας).