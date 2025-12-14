Με δύο γκολ του Χάαλαντ και ένα του Φόντεν η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από τη δύσκολη έδρα της Κρίσταλ Πάλας (0-3) και επέστρεψε στο -2 από την Άρσεναλ.

Η Πάλας μπήκε καλά και στο 17’ είχε δοκάρι όταν ο Γουόρτον έβγαλε σούπερ πάσα αλλά ο Γιέρεμι Πίνο στο τετ-α-τετ με τον Ντοναρούμα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο. Η Σίτι δεν εντυπωσίαζε, είχε μοναδική καλή στιγμή ένα φάουλ του Φόντεν στο 29’ που έβγαλε ο Χέντερσον αλλά όταν υπάρχει ο Χάαλαντ στο γήπεδο, ξέρεις ότι δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήσυχος σαν αντίπαλος. Και πολύ απλά, ο Ματέους Νούνες έκανε τη σέντρα από δεξιά στο 41’ και ο Νορβηγός φορ με κεφαλιά στην απέναντι γωνία έγραψε το 0-1 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι γηπεδούχοι είχαν και νέο δοκάρι όταν ο πολύ δραστήριος, Γουόρτον, αυτή τη φορά προσπάθησε μόνος του, όμως το αριστερό σουτ εκτός περιοχής βρήκε στο σίδερο και έφυγε άουτ. Στο 57’ ο Ράιντερς έφυγε στην κόντρα αλλά το πλασέ του εξουδετέρωσε με τα πόδια ο Ντοναρούμα, όμως στο 69’ ο σούπερ ανεβασμένος, Φόντεν, «καθάρισε» το ματς για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα καθώς με σουτ εκτός περιοχής μετά την πάσα του Τσερκί, βρήκε τη γωνία και έγραψε το 0-2. Το 0-3 διαμόρφωσε στο 90' ο Χάαλαντ με το πέναλτι που κέρδισε ο Σαβίνιο από τον Χέντερσον.

Στα άλλα ματς που έγιναν την ίδια ώρα είχαμε δύο μεγάλες νίκες και ένα κάζο. Η Άστον Βίλα αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω το σκορ, έφυγε με 2-3 από την έδρα της Γουέστ Χαμ και βρίσκεται στο… -3 από την κορυφή της Premier League. Φερνάντες και Μπόουεν σκόραραν για τους Λονδρέζους, δύο τεμάχια έβαλε ο Ρότζερς για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, που και ένα αυτογκόλ από τον Μαυροπάνο.

Σούπερ νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο πέτυχε η Σάντερλαντ, η οποία επιβλήθηκε 1-0 της Νιούκαστλ, την άφησε πολύ χαμηλά και πατά πλέον η ίδια στην 5η θέση που υπό προϋποθέσεις μπορεί να βγάλει στο Champions League. Το αυτογκόλ του Βολτεμάντε στο 46’ έκρινε την αναμέτρηση. Το κάζο, ποια άλλη θα το πάθαινε; Η Τότεναμ βέβαια, η οποία υπέστη ταπεινωτική ήττα με 3-0 από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 και έπεσε κάτω από το πρώτο μισό της βαθμολογίας.