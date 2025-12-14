Με Λιούμπιτσιτς ξεκινά η ΑΕΚ στο Αγρίνιο - Οι 11 του Παναιτωλικού

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει την έκπληξη και να ρίχνει στη μάχη τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς!

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, ξεκινά με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα και τους Ρότα-Πενράις στις πλευρές.

Οι Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπισιτς θα κινούνται στον άξονα, οι Ζοάο Μάριο - Καλοσκάμη στα άκρα και ο Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή.

Αναλυτικά η σύνθεση της Ένωσης: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Φιλίπε Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Περέιρα, Χρυσόπουλος.

Αυτή είναι η ενδεκάδα του Παναιτωλικού

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γκαρσία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Μίχαλακ, Σμυρλής, Ματσάν, Άλεξιτς.

Στον πάγκο: Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Μάνος, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Αγαπάκης, Νικολάου.