Ηττήθηκε στις Σέρρες η Κ17 της ΑΕΚ

Σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Υποδομών της Super League η Κ17 της ΑΕΚ ηττήθηκε (1-0) από το αντίστοιχο τμήμα του Πανσερραϊκού στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας Σερρών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΕΚ, «οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, αξιοποιώντας έτσι τη μεγαλύτερη από τις λίγες ευκαιρίες που τους δόθηκαν, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που είχε περισσότερες καλές στιγμές, αλλά όχι την ανάλογη αποτελεσματικότητα. Η ομάδα μας θα μπορούσε να έχει ένα υπέρ της πέναλτι στο β' μέρος, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα παραβίασε την εστία του Πανσερραϊκού με τον Φιλιππιάδη, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ σε μια φάση με πολλή αμφισβήτηση.



ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ταμπάκογλου, Διαβάτης, Στεργιαρόπουλος, Φρατζεσκάκης, Τσαντίλας, Μαρίνος, Λιάκος, Ποντίκης, Αργυρίου. Αγωνίστηκαν και οι Λαμπριανίδης, Αδάμος, Διαβάτης και Μαρίνος».