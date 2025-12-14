Το σερί του Τσέριν που τελείωσε και το «απόλυτο» του Πάντοβιτς με Μπενίτεθ

Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, ενώ ο Άνταμ Τσέριν θα χάσει για πρώτη φορά φέτος αγώνα Πρωταθλήματος.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Βόλο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρέθεσε μια σειρά με ενδιαφέροντα στατιστικά στο MatchDay Mag.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, τονίζεται πως ο Μίλος Πάντοβιτς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της ομάδας που δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς και ότι ο Άνταμ Τσέριν είχε παίξει και στα 12 ματς της ομάδας του στην Stoiximan Super League, σερί που θα σταματήσει απόψε.

Αναλυτικά τα στατιστικά του MatchDay Mag:

«13 σερί συμμετοχές μετρά ο Μίλος Πάντοβιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος επιθετικός είναι ο μοναδικός απ’ το ρόστερ των Πρασίνων που δεν έχει χάσει ούτε ένα ματς επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος συμπλήρωσε μια ενδεκάδα αγώνων στον πάγκο του Τριφυλλιού. Το σερί του Πάντοβιτς άρχισε στη διάρκεια της θητείας του Χρήστου Κόντη και τα ματς με Άρη και Φέγενορντ και συνεχίζεται μέχρι σήμερα…

12 σερί αγώνες στο πρωτάθλημα έχει ο Άνταμ Τσέριν. Ο Σλοβένος μέσος είναι ο μοναδικός «πράσινος» που δεν έλειψε από κανένα εφετινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Super League. Η ίωση που τον ταλαιπωρεί όμως, του στερεί το δικαίωμα για να διευρύνει το σερί του.

99 παρουσίες έχει ο Τσέριν με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και προφανώς χάνει την ευκαιρία να τις κάνει 100 στο παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν θα αργήσει όμως να πιάσει κι αυτό το ορόσημο. Συνολικά ο Σλοβένος μετρά 148 παρουσίες με το Τριφύλλι σε όλες τις διοργανώσεις και είναι ο ποδοσφαιριστής που προπορεύεται στη σχετική λίστα του υπάρχοντος ρόστερ. Τον ακολουθεί κατά πόδας ο Γιάννης Κώτσιρας, ο οποίος έχει 146 συμμετοχές.

49 συμμετοχές έχει στο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό ο Τιν Γεντβάι, ο οποίος εφόσον παίξει απέναντι στον Βόλο θα τις στρογγυλέψει καθώς θα τις κάνει 50.

1 γκολ απέχει από τα 20 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός με το τέρμα που πέτυχε απέναντι στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, έφτασε τα 19 σε όλες τις διοργανώσεις με το Τριφύλλι. Μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη το περασμένο καλοκαίρι, ο «Τζούρι» είναι ο κορυφαίος σκόρερ των Πρασίνων στο υπάρχον ρόστερ. Πέτυχε δώδεκα στο πρωτάθλημα, έξι στα Κύπελλα Ευρώπης κι ένα στο Κύπελλο.

19 φορές έχουν παίξει οι δύο ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις τα τελευταία εξίμισι χρόνια. Οι Πράσινοι έχουν ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο με 13 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες.

15 αγώνες έχουν δώσει ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος για το πρωτάθλημα. Οι Πράσινοι έχουν συντριπτικά υπέρ τους την παράδοση καθώς έχουν απολογισμό δέκα νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Τα γκολ είναι 32-10 υπέρ του Τριφυλλιού.

7 αναμετρήσεις έχουν γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού σε επίπεδο Super League. Οι Πράσινοι είναι αήττητοι με πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες. Το Τριφύλλι έχει σκοράρει 17 γκολ, ενώ έχει δεχτεί τέσσερα επί αθηναϊκού εδάφους.

6 χρόνια έχουν περάσει απ’ την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Βόλο. Συνέβη στις 8/12/2019 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και δεν υπήρξε νικητής καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στο 1-1. Επί αθηναϊκού εδάφους, η παρθενική συνάντηση των Πράσινων με τους Κυανέρυθρους πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2020 στο ΟΑΚΑ, όπου το Τριφύλλι κυριάρχησε με 4-1.

5-1 είναι η ευρύτερη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βόλου. Μάλιστα οι Πράσινοι έχουν επικρατήσει της θεσσαλικής ομάδας δύο φορές με αυτό το σκορ. Η πρώτη ήταν το 2021-22 στο γήπεδο της Λεωφόρου και η δεύτερη στο Πανθεσσαλικό το 2022-23.

4 γκολ έχει πετύχει ο Φώτης Ιωαννίδης εις βάρος του Βόλου. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα. Ακολουθούν με τρία τέρματα οι Χατζηγιοβάνης, Καρλίτος, Παλάσιος, Σπόραρ και Τσέριν, ο οποίος έχει σκοράρει άλλες δύο φορές σε ματς Κυπέλλου!

10 απ’ τα 15 ματς που έχουν δώσει ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο στο πρωτάθλημα έχουν είτε πέναλτι, είτε κόκκινη κάρτα! Συγκεκριμένα, έχουν καταλογιστεί εννέα πέναλτι, ενώ έχουν δοθεί πέντε αποβολές.

3 πέναλτι έχει χάσει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Βόλο! Ο Καρλίτος νικήθηκε απ’ τον Γκαραβέλη στην εντός έδρας αναμέτρηση της σεζόν 2020-21, ο Σπόραρ απ’ τον Κλέιμαν στα play offs του 2022-23 και ο Ιωαννίδης απ’ τον Κόβακς σε ματς της περασμένης σεζόν στο Πανθεσσαλικό.

8 γκολ έχει σκοράρει την τρέχουσα σεζόν ο Σφιντέρσκι, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Ακολουθούν με τέσσερα τέρματα ο Τζούριτσιτς και ο Ζαρουρί, με τρία ο Μπακασέτας, ενώ από δύο έχουν οι Τετέ, Γεντβάι, Πάντοβιτς, Ντέσερς και Καλάμπρια.

2170 λεπτά έχει αγωνιστεί ο Τουμπά, ο οποίος είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στη διάρκεια της σεζόν. Ακολουθεί στη σχετική λίστα ο Τετέ με 1977 λεπτά και οι Τσιριβέγια (1929’), Πάλμερ Μπράουν (1864’), Τσέριν (1583’), Τζούριτσιτς (1538’) και Κυριακόπουλος (1509’). Είναι οι επτά «πράσινοι» με περισσότερα από 1500 αγωνιστικά λεπτά.

27 αγώνες έχει δώσει ο Παναθηναϊκός κατά την τρέχουσα σεζόν και ο Τετέ έχει αγωνιστεί στους 25 εξ αυτών. 24 συμμετοχές έχει ο Τσέριν, από 23 οι Τουμπά, Τσιριβέγια, Σφιντέρσκι, από 22 οι Τζούριτσιτς και Σιώπης και από 21 οι Μπακασέτας και Ζαρουρί.

7 ασίστ έχει ο Τετέ, ο οποίος προπορεύεται στη σχετική λίστα μεταξύ των παικτών του Παναθηναϊκού. Τέσσερις πάσες για γκολ έχει ο Μπακασέτας και από δύο οι Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ζαρουρί και Πάντοβιτς.

7 κίτρινες κάρτες σε όλες τις διοργανώσεις απ’ το ξεκίνημα της σεζόν έχουν ο Μανώλης Σιώπης και ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, οι οποίοι προηγούνται στη σχετική λίστα. Έξι έχει ο Τσιριβέγια και πέντε ο Μπακασέτας».