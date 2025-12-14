Ισόπαλη με ΟΦΗ η Κ15 του Παναθηναϊκού

Βαθμολογική απώλεια για την Κ15 του Παναθηναϊκού, η οποία έμεινε στο 2-2 με τον ΟΦΗ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

ΟΙ «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα του αγώνα και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 24ο λεπτό, με ωραίο γυριστό σουτ του Πανταζή από τα όρια της περιοχής. Ο Κασίμος είχε δοκάρι 5 λεπτά μετά, όμως οι Κρητικοί είναι αυτοί που βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν, με προβολή του Παναγιωτάκη έπειτα από κόρνερ.

Ο ΟΦΗ έφτασε στην ανατροπή με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, έπειτα από στατική φάση, με το «Τριφύλλι» να ισοφαρίζει στο 47’ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Κρασανάκη. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε σημαντικές ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε να βρει το γκολ που θα του έδινε τη νίκη.

ΟΦΗ: Κατσάρας, Μυλωνάκης, Σφακιανάκης, Γαυγιωτάκης, Αναστασιάδης, Μανωλιτσάκης, Αλεξανδράκης, Καμπουράκης, Παναγιωτάκης, Μαυροφόρος, Σταματάκης.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος, Ψοφάκης (40' Μυλωνάς), Γρηγοριάδης (76' Πετρίδης), Ουγκουρεάνου, Αγγελόπουλος, Κασίμος, Δήμος, Βελούδης (40' Πάλλης), Πανταζής, Δημητρακόπουλος (68' Μωυσιάδης), Κρασανάκης.