ΟΦΗ: Συμφώνησε και με Πούγγουρα

Μετά τον Ισέκα, ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία και με τον Αχιλλέα Πούγγουρα.

Δεύτερη μεταγραφική προσθήκη για τους Κρητικούς ενόψει του "παραθύρου" του Ιανουαρίου.

Ο Άαρον Ισέκα βρέθηκε χθες (13/12) στο Παγκρήτιο όπου παρακολούθησε από κοντά τη νίκη επί του Πανσερραϊκού και τη Δευτέρα θα περάσει από εργομετρικά για να υπογράψει με τον ΟΦΗ έως το καλοκαίρι του 2027, επιστρέφοντας στην ομάδα μετά από 1,5 χρόνο.

Ενίσχυση ωστόσο θα υπάρξει και στα μετόπισθεν, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να τα έχει βρει σε όλα με τον άλλοτε στόπερ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, Αχιλλέα Πούγγουρα.

Ο 30χρονος αμυντικός είχε μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Σίβασπορ στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη διετία, μετά την αποχώρησή του από τους Πράσινους και θα υπογράψει επίσης έως το 2027.