ΠΑΟΚ: Στον «αέρα» τα τελευταία εισιτήρια για το Περιστέρι

Με τον κόσμο του και στο Περιστέρι ο Δικέφαλος στην προσπάθειά του για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στο γήπεδο του Ατρομήτου, με τον ΠΑΟΚ να ενημερώνει πως υπάρχουν κάποια τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.
#Tickets Υπάρχουν ακόμα περιορισμένα εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο #ATRPAOK #slgr— PAOK FC (@PAOK_FC) December 14, 2025
Κλείσε το δικό σου στα link που θα βρεις εδώ 👇https://t.co/B3TexghGvS
https://t.co/isMgzMBOsx pic.twitter.com/rwyA0Md25K