ΠΑΟΚ: Στον «αέρα» τα τελευταία εισιτήρια για το Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε κάποια έξτρα τελευταία εισιτήρια για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο (18:00), τα οποία είναι διαθέσιμα.

Με τον κόσμο του και στο Περιστέρι ο Δικέφαλος στην προσπάθειά του για την τέταρτη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στο γήπεδο του Ατρομήτου, με τον ΠΑΟΚ να ενημερώνει πως υπάρχουν κάποια τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.