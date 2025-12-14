Αλλαγή προπονητή στη Σοσιεδάδ: Απολύθηκε ο Σέρχιο Φρανθίσκο

Η εντός έδρας ήττα από την Τζιρόνα με 2-1 την Παρασκευή αποδείχθηκε καθοριστική, αφού άφησε τους Βάσκους στην 15η θέση της LaLiga, με απολογισμό μόλις τέσσερις νίκες σε 16 αγωνιστικές και έντονη αγωνιστική αστάθεια.
Ο Φρανθίσκο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία το περασμένο καλοκαίρι, καταγράφοντας συνολικά 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 8 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να καταφέρει να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στην ομάδα.
Μέχρι να παρθούν οριστικές αποφάσεις για τον διάδοχό του, χρέη υπηρεσιακού προπονητή θα αναλάβει ο Τζον Ανσοτέγκι, με τη διοίκηση να εξετάζει πλέον πιο σταθερές λύσεις για τον πάγκο της Σοσιεδάδ.
ℹ Sergio Francisco deja de ser entrenador del primer equipo.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 14, 2025