Αλλαγή προπονητή στη Σοσιεδάδ: Απολύθηκε ο Σέρχιο Φρανθίσκο

Δεν μακροημέρευσε στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ ο Σέρχιο Φρανθίσκο, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον 46χρονο τεχνικό.

Η εντός έδρας ήττα από την Τζιρόνα με 2-1 την Παρασκευή αποδείχθηκε καθοριστική, αφού άφησε τους Βάσκους στην 15η θέση της LaLiga, με απολογισμό μόλις τέσσερις νίκες σε 16 αγωνιστικές και έντονη αγωνιστική αστάθεια.

Ο Φρανθίσκο είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία το περασμένο καλοκαίρι, καταγράφοντας συνολικά 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 8 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να καταφέρει να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στην ομάδα.

Μέχρι να παρθούν οριστικές αποφάσεις για τον διάδοχό του, χρέη υπηρεσιακού προπονητή θα αναλάβει ο Τζον Ανσοτέγκι, με τη διοίκηση να εξετάζει πλέον πιο σταθερές λύσεις για τον πάγκο της Σοσιεδάδ.

