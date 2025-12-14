Προβληματισμένος ο Μαρέσκα: «Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι χειρότερες από τότε που ήρθα»

Λίγο μετά την νίκη με 2-0 επί της Έβερτον, για την 16η αγωνιστική της Premier League, ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, εμφανίσθηκε απογοητευμένος από την έλλειψη υποστήριξης προς την ομάδα του, που ηττήθηκε με 2-1 από την Αταλάντα για το Champions League, την περασμένη Τρίτη.

Μάλιστα, ο Ιταλός προπονητής παραδέχθηκε ότι βίωσε την χειρότερη στιγμή του από τότε που ανέλαβε την ομάδα του Λονδίνου.

«Πρέπει να συγχαρούμε τους παίκτες για τις προσπάθειές τους. Οι Ρις Τζέιμς και Μάλο Γκούστο είναι αμυντικοί που έπαιξαν σήμερα στο κέντρο. Η προσπάθειά τους και η επιθυμία τους να μάθουν ήταν φανταστικές. Γι' αυτό τους συγχαίρω. Τα πάνε καλά παρά τα προβλήματα και τις τελευταίες 48 ώρες, οι οποίες ήταν οι χειρότερες από τότε που ήλθα στην ομάδα», σχολίασε ο Μαρέσκα και πρόσθεσε:

«Πολλοί άνθρωποι δεν μας υποστήριξαν μετά την ήττα από την Αταλάντα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μάλο. Οι προσπάθειές του, καθώς και εκείνες των άλλων παικτών, ανταμείφθηκαν. Είναι εδώ και θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν οι χειρότερες από τότε που ήλθα, επειδή πολλοί ήταν εκείνοι που δεν υποστήριξαν εμένα και τους παίκτες. Μιλάω γενικά. Αγαπώ τους οπαδούς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί τους».

