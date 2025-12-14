Αρτέτα: «Πήραμε ένα μεγάλο μάθημα»

Ο Μικέλ Αρτέτα, εμφανίσθηκε εκνευρισμένος, μετά την δύσκολη νίκη της Άρσεναλ με 2-1 επί των Γουλβς, λέγοντας ότι οι «φρικτές αμυντικές συνήθειες» των παικτών του, έκαναν την διαφορά στο αποτέλεσμα, μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε.

Η Άρσεναλ προηγήθηκε στο 70` με αυτογκόλ του τερματοφύλακα των Γουλβς, Σαμ Τζόνστον και οι φίλαθλοι των «κανονιέρηδων», τα... χρειάσθηκαν όταν οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Τόλου Αροκοντάρε στο 90ό λεπτό. Ωστόσο, η «λύτρωση» ήλθε από το νέο αυτογκόλ του Ζέρσον Μοσκέρα στο 94ο λεπτό.

«Ήταν ανακούφιση (η νίκη), αλλά και μια πολύ σαφής κατανόηση ότι η διαφορά θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη», δήλωσε ο εξοργισμένος Αρτέτα στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Αφού δεν ήμασταν αρκετά ακριβείς στο πρώτο ημίχρονο με τον αριθμό των φάσεων που δημιουργήσαμε μέσα στην περιοχή της αντίπαλης ομάδας και δεν επιλέξαμε το σωστό... χρώμα φανέλας σε τόσες πολλές περιπτώσεις, είχαμε υπερβολική προσπάθεια για να το κάνουμε αυτό. Έπρεπε να βελτιωθούμε στο δεύτερο μέρος και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες, πετύχαμε ένα γκολ, αλλά αφού είχαμε ένα διάστημα δύο ή τριών λεπτών, εντελώς παθητικό, με απαίσιες αμυντικές συνήθειες, αυτό δεν είναι ούτε κατά διάνοια το επίπεδο που απαιτείται απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει κάνει ούτε ένα σουτ. Την πρώτη φορά που είχαν την ευκαιρία να το κάνουν, πέτυχαν το γκολ. Να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της δυσκολίας, αλλά το κάναμε ακόμη πιο δύσκολο για τους εαυτούς μας σήμερα και αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που πήραμε».

