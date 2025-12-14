Στο… 1,35 έφτασε το διπλό του Ολυμπιακού επί του Άρη

Φαίνεται πως επενδύονται χρήματα στο διπλό του Ολυμπιακού που οι στοιχηματικές θεωρούν δεδομένο.

Βυθίζονται οι αποδόσεις νίκης των Ερυθρόλευκων στο "Κλ.Βικελίδης", για την 14η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ερχόμενη από ένα απαιτητικό ταξίδι στο μακρινό Καζακστάν κι έχοντας σημαντικές απώλειες στην άμυνά της (Ρέτσος, Μπιανκόν, Ροντινέι), ψάχνει την όγδοη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα στην έδρα του πιεσμένου Άρη, ο οποίος δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο στη μάχη για την 5η προνομιούχο θέση.

Κι όμως, οι αποδόσεις δεν γέρνουν απλώς στην πλευρά του Ολυμπιακού, που ούτως ή άλλως θα ήταν απολύτως λογικό, αλλά έχουν καταποντιστεί, με το διπλό να φτάνει να δίνεται ακόμη και στο 1,35 στον ΟΠΑΠ (φτάνει 1,42 μηδενική γκανιότα) και αντίστοιχα η νίκη των γηπεδούχων στο εκκωφαντικό 9,00, με την ισοπαλία στο 4,85.

Ανάλογα χαμηλές είναι οι αποδόσεις και στις υπόλοιπες εταιρείες, με το διπλό να κυμαίνεται περί το 1,45 μ.ο., αφού φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικά πονταρίσματα στη νίκη των Πειραιωτών.