Επιστροφή Τεν Κάτε στους πάγκους: Στόχος το Μουντιάλ με το Σουρινάμ

Σε μία ιδιαίτερα σημαντική καμπή της ιστορίας του, το Σουρινάμ εμπιστεύεται την τεχνική του ηγεσία στον Χενκ Τεν Κάτε.

Στα 71 του χρόνια, ο έμπειρος Ολλανδός προπονητής επιστρέφει στη δράση, αναλαμβάνοντας την εθνική ομάδα ενόψει των κρίσιμων αγώνων μπαράζ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Τεν Κάτε θα καθίσει στον πάγκο του Σουρινάμ στον αγώνα με τη Βολιβία, που θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου στο Μοντερέι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι-τελικό, καθώς η νίκη θα ανοίξει τον δρόμο για τη συνέχεια των μπαράζ και την επόμενη αναμέτρηση με το Ιράκ, προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου.

Σε περίπτωση που το Σουρινάμ ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο, θα εξασφαλίσει μια ιστορική συμμετοχή στα τελικά του Μουντιάλ, όπου θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο απέναντι σε Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη. Οι αγώνες του ομίλου θα φιλοξενηθούν σε Βοστώνη, Φιλαδέλφεια και Τορόντο.

Ο Χενκ Τεν Κάτε είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2008-2009. Με ρίζες από το Σουρινάμ, γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο της χώρας, ενώ το 2023 βρισκόταν στο τεχνικό τιμ της εθνικής ομάδας ως βοηθός του Άαρον Βίντερ.

Στην πλούσια καριέρα του έχει εργαστεί σε κορυφαίους συλλόγους, όπως ο Άγιαξ, ενώ έχει διατελέσει βοηθός προπονητή τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στην Τσέλσι, κουβαλώντας μαζί του εμπειρίες υψηλού επιπέδου που φιλοδοξεί να μεταφέρει και στο Σουρινάμ.