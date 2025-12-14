Τσιφτσής: «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας στη Βουλγαρία - Πανέτοιμοι κόντρα στον Ατρόμητο»

Ο Αντώνης Τσιφτσής μίλησε για τα κακώς κείμενα της άμυνας στη Βουλγαρία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ομάδα αδίκησε τον εαυτό της - Τι δήλωσε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας μίλησε στη NOVA για το παιχνίδι του Περιστερίου (14/12 18:00), αλλά και τις αλλαγές που οφείλει να κάνει η ομάδα συγκριτικά με το παιχνίδι στη Βουλγαρία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την νίκη στο πρωτάθλημα επί του Άρη και αν έδωσε κάτι παραπάνω: «Το είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα, γιατί μετά το ματς του Κυπέλλου με τον Άρη, δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με την ισοπαλία. Θέλαμε να βγάλουμε περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στη βαθμολογία με τον Ολυμπιακό. Μας έδωσε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση το παιχνίδι αυτό. Βέβαια στη Βουλγαρία, για μένα, αδικήσαμε τους εαυτούς μας γιατί μετά το πολύ καλό παιχνίδι που είχαμε με τον Άρη, σα να παρασυρθήκαμε λίγο και να μη μπήκαμε τόσο δυνατά, όσο μπορούσαμε από την αρχή. Αντιδράσαμε, αλλά δεν αυτό δεν αρκεί και είδατε ότι όταν αντιδρούμε μπορούμε να κάνουμε πολλά. Περιμένω να ξεκινήσουμε με τον Ατρόμητο, πολύ πιο δυνατά από ότι με τη Λουντογκόρετς, για να μπορέσουμε να «καθαρίσουμε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο».

Για τον Ατρόμητο: «Είναι μια σταθερή ομάδα στη Super League, είναι καλή ομάδα. Ειδικά μέσα στην έδρα της, είναι δύσκολο να την κερδίσεις. Εμείς έχουμε δει τι πρέπει να κάνουμε, το δουλέψαμε και θεωρώ ότι είμαστε πανέτοιμοι».

Για τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται η ομάδα κόντρα στον Ατρόμητο: «Δε μπορώ να πω συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Όλοι πρέπει να δράσουμε σωστά και με ενέργεια από το πρώτο λεπτό για να μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι».

Για την αμυντική λειτουργία της ομάδας: «Δε θεωρώ ότι δεχόμαστε εύκολα γκολ. Είναι περίεργα γκολ… Δεν τα περιμένεις… Πρέπει να δούμε σε κάθε παιχνίδι, τι δεν κάνουμε σωστά. Πολλές φορές, κάνουμε λάθη, αλλά δε δεχόμαστε γκολ. Πρέπει να το βελτιώσουμε, δε σημαίνει ότι επειδή δεχθήκαμε γκολ, κάναμε μόνο εκεί λάθος. Δεχόμαστε περίεργα γκολ, πρέπει να βελτιώσουμε τη συγκέντρωσή μας στο κομμάτι της άμυνας».

Για το τι κρατάει από τη Λουντογκόρετς: «Θέλω να κρατήσω τη μαχητικότητα που είχε η ομάδα, ειδικά στα τελευταία λεπτά που ισοφαρίσαμε. Αν είχαμε λίγο ακόμα χρόνο θα μπορούσαμε να είχαμε γυρίσει το παιχνίδι με τη φόρα που είχαμε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και να το βάλουμε από την αρχή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο».