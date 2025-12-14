Κωνσταντινίδης: «Όσοι βαθμοί χάνονται τώρα, δύσκολα αναπληρώνονται»

Ο Παντελής Κωνσταντινίδης, βοηθός του Ραζβάν Λουτσέσκου, σχολίασε την κρισιμότητα και τη δυσκολία του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο (14/12 18:00) - Τι δήλωσε για τις μεταγραφές.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον τοπικό Ατρόμητο (14/12 18:00), για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου (14η συνολικά), με τον Παντελή Κωνσταντινίδη να μιλάει στη NOVA ενόψει του σημερινού αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το παιχνίδι με την Λουντογκόρετς: «Φύγαμε με μία μικρή πικρία από την Βουλγαρία γιατί δεν κερδίσαμε κι αυτό γιατί είχαμε ευκαιρίες στο τέλος. Οι τρεις βαθμοί είναι πάντα υπερπολύτιμοι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στην Ευρώπη, σημαντικά και αυτά, όλα είναι δύσκολα. Όταν έρθει η ώρα θα τα σκεφτούμε και θα πάμε για τους τρεις βαθμούς».

Για τα γκολ που δέχεται συχνά ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη: «Έχουμε κάνει διάφορες κουβέντες γύρω από υποτιθέμενα προβλήματα, δεν υπάρχει τόσο έντονος προβληματισμός για τα γκολ που δεχόμαστε. Σίγουρα δεν είναι καλό να δέχεσαι πολλά γκολ, αλλά καμιά φορά συμβαίνει, στο ποδόσφαιρο είναι όλα μέσα υπάρχουν και μέρες που δεν έχεις τύχη και πρέπει σε αυτές να είσαι πιο αποδοτικός στην επίθεση. Αλλά να μην αρχίσουμε να μιλάμε για προβλήματα στο γκολ. Είναι εύκολο να πιάνουμε έναν αγώνα μεμονωμένα και να λέμε «δεχθήκαμε πολλά γκολ, άρα υπάρχει πρόβλημα». Με τον Άρη για παράδειγμα δεχθήκαμε ένα γκολ με μία φάση. Στην αρχή λέγαμε δεν σκοράρει η ομάδα και τώρα σκοράρει κατά ριπάς. Μας προβληματίζουν, βέβαια, κάποια πράγματα που βλέπουμε στο γήπεδο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την συνέχεια της ομάδας».

Για τους τραυματισμούς: «Πρέπει να έχεις πολλούς παίκτες στην διάθεσή σου γιατί έτσι μπορείς να διαχειριστείς πιο εύκολα ένα ματς και έχεις περισσότερες επιλογές να δεις ποιοι είναι οι καταλληλότεροι σε ένα ματς. Όταν έχεις τραυματισμούς σου στερείται η δυνατότητα επιλογών. Μιλήσαμε με τα παιδιά που είναι διαθέσιμα, όλοι όσοι είναι καλά είναι με φουλ κίνητρο για το ματς με τον Ατρόμητο. Από εδώ και πέρα όσοι βαθμοί χάνονται πιο δύσκολα αναπληρώνονται γιατί δεν είναι αρχή σεζόν και τώρα πιο δύσκολα αναπληρώνονται».

Για τις μεταγραφές: «Επειδή έχουμε συζητήσει ξανά για το μεταγραφικό... Αυτή η κουβέντα είναι μία καθημερινότητα στην ομάδα. Οι άνθρωποι της διοίκησης είναι καθημερινά δίπλα μας και συζητάμε για όλα, τι πρέπει να κάνουμε για την ομάδα. Εχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν. Έχουμε συζητήσει αυτά που πρέπει, ξέρει η ομάδα τι χρειαζόμαστε».

Για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο: «Ο Ατρόμητος είναι πολύ αξιόμαχη ομάδα, ειδικά στην έδρα του. Δεν έχει αλλάξει πολύ ο κορμός του. Έχει παίκτες πολύ αξιόλογους, ειδικά στην επίθεση και αν δεν είμαστε προσηλωμένοι το ματς θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Αδικείται νομίζω ο Ατρόμητος από την βαθμολογική θέση του».

