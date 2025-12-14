Τα φώτα στο «Βικελίδης», ψάχνει ανάσα ο Παναθηναϊκός, επικίνδυνες έξοδοι για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Γεμάτο το πρόγραμμα της Stoiximan Super League με τέσσερις αναμετρήσεις: κόντρα στον Άρη δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, στο Αγρίνιο η ΑΕΚ, στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ, εντός με τον Βόλο ο Παναθηναϊκός.

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πρώτη του β' γύρου.

Πρώτο χρονικά παιχνίδι στο Αγρίνιο (17:30, Cosmote Sport 1) όπου η ΑΕΚ θέλει να δώσει συνέχεια στην ξέφρενη πορεία της απέναντι στον ανεβασμένο -επί Αναστασίου- Παναιτωλικό, για να διατηρήσει την επαφή της με την κορυφή.

Στις 18:00 (Novasports 2) ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση που επίσης κρύβει κινδύνους για τους Θεσσαλονικείς. Χωρίς εντός έδρας νίκη ακόμα τη φετινή σεζόν οι Περιστεριώτες, ενώ οι "ασπρόμαυροι" προσδοκούν πιθανή απώλεια του Ολυμπιακού στο "Βικελίδης" για να κλείσουν το 2025 στην κορυφή.

Στις 20:00 (Novasports Prime) ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό, δίνοντας το τρίτο διαδοχικό του μεγάλο ματς, μετά τα κολλητά ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι έρχονται από οκτώ συνεχόμενα τρίποντα στο πρωτάθλημα και θέλουν φυσικά να συνεχίσουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ οι Κίτρινοι παραμένουν εξαιρετικά πιεσμένοι, δίχως άλλα περιθώρια.

Στις 21:00 (Cosmote Sport 1) ο Παναθηναϊκός ψάχνει ανάσα, βαθμολογική κυρίως αλλά και ψυχολογική, φιλοξενώντας τον 5ο Βόλο, που βρίσκεται τρεις βαθμούς ψηλότερα από τον ίδιο! Οι Πράσινοι έρχονται από την γκέλα στη Λάρισα και το μεσοβδόμαδο 0-0 με την Πλζεν και το τρίποντο είναι εκ των ων ουκ άνευ για το σύνολο του Μπενίτεθ, που είχε ηττηθεί στον α' γύρο από τους Θεσσαλούς.

