Απίθανο: Ο Λεβαδειακός κέρδισε φέτος τη Λάρισα και με τους τρεις προπονητές της!

Τρίτη φετινή συνάντηση για Λεβαδειακό και ΑΕΛ Novibet, ισάριθμοι διαφορετικοί προπονητές στον πάγκο των "βυσσινί", αλλά και ισάριθμες νίκες για τους Βοιωτούς!

Μία μοναδική επίδοση, που πιθανότατα δεν έχει προηγούμενο πέτυχε ο Λεβαδειακός στις φετινές αναμετρήσεις του με τους "βυσσινί".

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στον β' γύρο του πρωταθλήματος με το εμφατικό 3-0 επί των Θεσσαλών και... μαύρισε το ντεμπούτο του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη που πετυχαίνουν φέτος οι Βοιωτοί εναντίον της Λάρισας, αφού είχαν προηγηθεί οι δύο προηγούμενες στο "AEL FC Arena", για πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα. Αμφότερες έβγαλαν νικητές τον Λεβαδειαικό. Πιο πρόσφατη αναμέτρηση εκείνη για τη Stoiximan Super League, όπου για την 9η αγωνιστική επικράτησε με 2-0 της ΑΕΛ που τότε είχε ακόμα τον Στέλιο Μαλεζά στο τιμόνι της.

Είχαν συναντηθεί όμως και στις 24 Σεπτεμβρίου για τη 2η φάση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, τότε που οι Θεσσαλοί είχαν ακόμα τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο τους, με τον Λεβαδειακό να νικάει με γκολ του Παλάσιος στο 95' (1-2).