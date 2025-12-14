Η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε πωλητήριο σε τρεις ποδοσφαιριστές

Οι «Σίτιζενς» ετοιμάζονται για την μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου και θέλουν να ελαφρύνουν το ρόστερ τους, βγάζοντας στο... σφυρί τρεις παίκτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τους «Football Insider», η Μάντσεστερ Σίτι είναι διατεθειμένη να ακούσει προτάσεις για τον 21χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ, Σαβίνιο, τον 21χρονο μπακ Ρίκο Λιούις και τον 22χρονο χαφ Όσκαρ Μπομπ.

Οι «Σίτιζενς», περιμένουν από τις ενδιαφερόμενες ομάδες να κάνουν την κίνησή τους για τους τρεις ποδοσφαιριστές, με τους ιθύνοντες της Σίτι να θέλουν να επενδύσουν τα χρήματα από ενδεχόμενες πωλήσεις σε νέες μεταγραφές.

Η Μάντσεστερ Σίτι, άλλωστε έχει πλησιάσει την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League και την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου θα κάνει κινήσεις ενίσχυσης, για να δώσει στον Πεπ Γκουαρντιόλα όλα τα εφόδια για την μάχη του τίτλου.