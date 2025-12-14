Σλοτ: «Δεν υπάρχει κανένα θέμα να λύσουμε με τον Σαλάχ»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, θέλησε να ρίξει τους τόνους αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με τον Μο Σαλάχ, τονίζοντας ότι θα ήθελε ο Αιγύπτιος σταρ να μείνει τους «Reds».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπράιτον, ο Άρνε Σλοτ ρωτήθηκε για την περίπτωση του 33χρονου μεσοεπιθετικού, με τον Ολλανδό να τονίζει ότι υπάρχει κανένα θέμα με τον Σαλάχ.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς επίλυση με τον Σαλάχ, Νομίζω ότι δεν ήταν ο μόνος παίκτης που περπάτησε στο γήπεδο ευχαριστώντας τους οπαδούς.

Ο Μο θα πάει στην Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ελπίζω να τα πάει πολύ καλά. Πρέπει να παίξουμε εδώ χωρίς αυτόν, αλλά μετά το τουρνουά θα ήθελα να επιστρέψει εδώ», ανέφερε ο Άρνε Σλοτ.