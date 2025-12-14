Αμορίμ: «Είμαι αυτός που υποφέρει περισσότερο για τις ήττες και τις ισοπαλίες»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, μίλησε για το πόσο αποφασισμένος είναι να πετύχει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφέροντας παράλληλα το πόσο υποφέρει κάθε φορά που η ομάδα του χάνει ή φέρνει ισοπαλία.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι εγώ αυτός που πιο πολύ υποφέρει, πιστέψτε το ή όχι, με τις ήττες και τις ισοπαλίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θέλω να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα και να κάνω όλα αυτά που είπα, ειδικά στη διοίκηση και στους παίκτες, και να προσπαθήσω να τα υλοποιήσω.

Δεν μπορείς να υποσχεθείς αποτελέσματα, αλλά μερικές φορές γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μην σκέφτεσαι το ποδόσφαιρο όταν είσαι στο σπίτι. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό, επειδή συνεχώς σκέφτεσαι ότι μπορούμε να είμαστε σε άλλο επίπεδο».