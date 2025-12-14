Ο Σαλάχ επέστρεψε και κατέγραψε ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ με την Λίβερπουλ

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στη νίκη των «Reds» επί της Μπράιτον με 2-0, με τον Σαλάχ να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ της Λίβερπου, γράφοντας μια ιστορική επίδοση.
Με αυτή την ασίστ ο Σαλάχ έφτασε τις 277 συμμετοχές σε γκολ στην Premier League, είτε ως σκόρερ είτε ως πασέρ, με τον Αιγύπτιο σταρ να ξεπερνάει την επίδοση του Γουέιν Ρούνεϊ.
Mo Salah now has more Premier League goal involvements for Liverpool than any other player has for a single team in the league's history, passing Wayne Rooney's record with Man Utd 🌟 pic.twitter.com/a5CgEFye5D— BBC Sport (@BBCSport) December 13, 2025