Ο Σαλάχ επέστρεψε και κατέγραψε ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ με την Λίβερπουλ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μετά τον ντόρο που προκλήθηκε το τελευταίο διάστημα, επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Λίβερπουλ, καταγράφοντας ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ.

Ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στη νίκη των «Reds» επί της Μπράιτον με 2-0, με τον Σαλάχ να δίνει την ασίστ για το δεύτερο γκολ της Λίβερπου, γράφοντας μια ιστορική επίδοση.

Με αυτή την ασίστ ο Σαλάχ έφτασε τις 277 συμμετοχές σε γκολ στην Premier League, είτε ως σκόρερ είτε ως πασέρ, με τον Αιγύπτιο σταρ να ξεπερνάει την επίδοση του Γουέιν Ρούνεϊ.