Αισιοδοξία στην Ρεάλ για την ανανέωση συμβολαίου με τον Βινίσιους

Σε σίριαλ τείνει να εξελιχθεί η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Βινίσιους Τζούνιορ με την Ρεάλ, αφού οι ανατροπές στις συζητήσεις είναι συχνές.

Αυτή τη φορά οι ιθύνοντες των Μαδριλένων εκφράζουν την αισιοδοξία τους για θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, αφού βλέπουν ότι η στάση του Βινίσιους έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα.

Ο 25xρονος μεσοεπιθετικός, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, έχει βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Τσάμπι Αλόνσο και εμφανίζεται πιο διαλλακτικός στο ενδεχόμενο παραμονής τους στους Μαδριλένους.

Το επόμενο διάστημα, μάλιστα αναμένεται να επισπευθούν οι διαπραγματεύσεις της Ρεάλ με την πλευρά του Βινίσιους, αφού οι «Μερένχες» θέλουν να ολοκληρώσουν την ανανέωση της συνεργασίας τους.