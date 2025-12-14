Γαλανόπουλος: «Θέλουμε να σπάσουμε το σερί του Ολυμπιακού»

Ο χαφ του Άρη, Κώστας Γαλανόπουλος, μίλησε για την αναμέτρηση των «κίτρινων» με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι οι Θεσσαλονικείς θέλουν να σπάσουν νικηφόρο σερί των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πορεία του Άρη στον πρώτο γύρο: «Μετά το τέλος του πρώτου γύρου δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη συγκομιδή των βαθμών. Μένουν δύο παιχνίδια μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει σε αυτά να έχουμε τη μέγιστη βαθμολογική συγκομιδή, κάτι που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια».

Για το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερο ο Άρης: «Σε κάποια παιχνίδια έπρεπε να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Δεν έπρεπε σε αυτά τα παιχνίδια να χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και το μομέντουμ. Το αποτέλεσμα ήταν να χάνουμε το σκορ».

Για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Στα ντέρμπι όλοι θέλουν να δώσουν το 100% και να νικήσουν. Εμείς το κάναμε αυτό στα ντέρμπι, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε κάποια νίκη. Ακόμη και με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο δεχτήκαμε την ισοφάριση στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό. Είναι στόχος μας κι ελπίζω να τον πετύχουμε!».

Για το σερί νικών του Ολυμπιακού: «Δεν πιστεύω ότι το ταξίδι αυτό θα παίξει ρόλο στο μεταξύ μας παιχνίδι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πιο επιβαρυμένο πρόγραμμα από εμάς, όμως, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο ερχόμενος αντίπαλός μας έχει πολύ καλό μομέντουμ. Εμείς θέλουμε να του σπάσουμε το σερί των νικών που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης, που θα μας βοηθήσουν για το ψηλότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο».

Για το τι πρέπει να κάνει διαφορετικό ο Άρης: «Νομίζω ότι δεν απέχει πολύ το πλάνο μας στον ερχόμενο αγώνα από αυτό που είχαμε στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”. Κατά τη διάρκεια εκείνου του αγώνα δεν κινδυνεύσαμε πολύ, παρότι ο Ολυμπιακός στην έδρα του είναι ακόμη πιο επικίνδυνος. Εκείνο το παιχνίδι είχε κυλήσει καλά για εμάς. Δεχτήκαμε δύο γκολ, επειδή δεν ήμασταν εκείνες τις στιγμές όσο συγκεντρωμένοι έπρεπε. Γενικώς, όμως, ήμασταν πολύ κοντά να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Δυστυχώς, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες κι αυτό δεν ήρθε».

Για το πού πρέπει να εστιάσει ο Άρης στον ερχόμενο αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Στη συγκέντρωση, στην ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη διάρκεια της απόδοσής μας».