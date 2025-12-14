Λαφόν: «Δεν έχει σημασία αν είναι ο Βόλος ή άλλη ομάδα, σημασία έχει η νίκη»

Ο Αλμπάν Λαφόν μίλησε για το κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με τον Βόλο αλλά και για την παρουσία του στο Κόπα Άφρικα με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο «πράσινος» τερματοφύλακας στάθηκε στην μεγάλη σημασία που έχει για το «Τριφύλλι» το παιχνίδι με τον Βόλο, αλλά και για τον ιδιαίτερο μήνα που είχε ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο, με τον τραυματισμό του, την επανεμφάνισή του αλλά και την κλήση στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού για το Κόπα Άφρικα.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν από την εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre-Game της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Έρχεστε από ένα παιχνίδι στο οποίο είχατε την υπεροχή, αλλά δεν καταφέρατε να πάρετε τη νίκη. Παράλληλα προέρχεστε από αρνητικά αποτελέσματα στο Πρωτάθλημα, οπότε πόσο σημαντικό είναι το ματς απέναντι στο Βόλο;

«Προερχόμαστε από ένα πολύ σημαντικό ματς απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, η οποία είναι μια καλή ομάδα. Αν και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη, πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Με το Βόλο μας περιμένει ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, πρέπει να δείξουμε καλό πρόσωπο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Να είμαστε ήρεμοι, να προετοιμαστούμε έτσι όπως πρέπει και να στοχεύσουμε στη νίκη».

O Bόλος είναι μια ομάδα η οποία αφενός βρίσκεται πιο ψηλά από εσάς στη βαθμολογία και αφετέρου σας κέρδισε στον προηγούμενο αγώνα. Σας δίνει ένα έξτρα κίνητρο αυτή η συνθήκη;

«Προσωπικά όχι. Δεν κοίταξα καν τη βαθμολογία του Πρωταθλήματος, στόχος και σκοπός είναι η νίκη. Και αυτοί οι τρεις βαθμοί να μας οδηγήσουν πιο κοντά στις υψηλές θέσεις των ομάδων του Πρωταθλήματος. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Βόλος ή κάποια άλλη ομάδα, σημασία έχει μόνο η νίκη. Να κερδίσουμε και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο εντός έδρας».

Σε προσωπικό επίπεδο ήταν ένας περίεργος μήνας για εσένα. Πήρες συνεχόμενα παιχνίδια, πραγματοποίησες κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις αλλά στη συνέχεια στάθηκες άτυχος στις Σέρρες με τον τραυματισμό σου. Επέστρεψες, αγωνίστηκες απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, υπάρχει το ματς απέναντι στο Βόλο και μετά θα ενσωματωθείς στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση;

«Bεβαίως και ήταν ένας μήνας δύσκολος όπως είπατε κι εσείς. Ήμουν τραυματίας αλλά έκανα τη μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψω όσο το δυνατόν ταχύτερα και όντως επέστρεψα γρήγορα. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μου με την Ακτή Ελεφαντοστού, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, αλλά και για όλους τους Αφρικανούς γενικότερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που θα μπορέσω να αντιπροσωπεύσω τη χώρας καταγωγής μου μέσω της Εθνικής ομάδας και θα κοιτάξω να κάνω το καλύτερο. Λυπάμαι για γεγονός ότι αναγκάζομαι να αφήσω τους συμπαίκτες μου, αλλά αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας».