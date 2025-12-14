Η Εθνική έκλεισε δυνατό φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη

Μια πολύ δυνατή φιλική αναμέτρηση έκλεισε η Εθνική Ελλάδος, που θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη στην διακοπή του Μαρτίου.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Mundial 2026, ωστόσο θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα δυνατά ματς που ακολουθούν στην 1η κατηγορία του Nations League.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΠΟ, έκλεισε ένα δυνατό τεστ για την Εθνική, αφού η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον Μάρτιο θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ουγγαρία στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης.

Η Ελληνική ομοσπονδία, παράλληλα αναζητάει ακόμη ένα δυνατό φιλικό για την «γαλανόλευκη», που θα δοθεί το ίδιο διάστημα με την επιδίωξη να γίνει η αναμέτρηση στην Ελλάδα.