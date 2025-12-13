Το «αντίο» του Ζαφείρη στην Σλάβια: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

Ο Χρήστος Ζαφείρης φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Σλάβια Πράγας, αφού πλέον ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός χαφ μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης, αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια τους φίλους της Σλάβια Πράγας, αφού μετά το τέλος του αγώνα με την Γιάμπλονετς, πήρε το μικρόφωνο και έστειλε το μήνυμά του.

«Εκ μέρους μου και της οικογένειάς μου, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές μαζί σας, ειδικά πέρυσι που κερδίσαμε τον τίτλο. Πιστεύω ότι θα κερδίσετε το νταμπλ αυτή τη σεζόν», ανέφερε στο μήνυμά του εμφανώς συγκινημένος ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο 22χρονος χαφ, αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ, περιμένοντας την 1η Ιανουαρίου όπου θα έχει το δικαίωμα να ενταχθεί και επίσημα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Δικεφάλου.