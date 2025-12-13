Λέτο: «Δεν ήμασταν τυχεροί - Το πιο σημαντικό η νοοτροπία των παικτών»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο τα... έβαλε με την τύχη της ομάδας του, η οποία είχε δύο δοκάρια και έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα AKTOR, ενώ αποθέωσε τη δουλειά που ρίχνουν οι ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το τι τίτλο θα έβαζε στο ματς: «Όπως είδατε η ομάδα προσπάθησε να παίξει ξανά επιθετικά. Σήμερα δεν είχαμε τύχη αλλά το σημαντικό είναι πως η ομάδα συνεχίζει να παίζει όπως θέλουμε».

Για το τι κάνει η Κηφισιά και βελτιώνεται σε κάθε ματς: «Η νοοτροπία. Όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πως να παίξουν. Πρέπει να το πιστέψουν και το πιστεύουν. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Είναι η νοοτροπία του νικητή».

Για τη φυσική κατάσταση: «Όλοι οι παίκτες είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Θέλουν να παίξουν και να βελτιωθούν. Αυτό είναι η ευλογία του προπονητή να έχει τέτοιους παίκτες που παλεύουν και δεν σταματούν ποτέ».